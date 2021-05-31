​Мозес признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Болельщики «Спартака» признали Виктора Мозеса лучшим футболистом команды в мае. Об этом сообщается на страницах клубного сайта «красно-белых». В голосовании Мозес победил более чем уверенно, набрав сразу 49% голосов. Второе место занял Джордан Ларссон, а тройку замкнул Александр Соболев.

Напомним, «Спартак» завершил чемпионат на 2 месте и получил путёвку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Можно сказать, что «красно-белые» вышли в сильнейший клубный турнир континента благодаря Мозесу, ведь именно он сравнял счёт в концовке матча против «Ахмата» в последнем туре.