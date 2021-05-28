В «Спартаке» прокомментировали информацию о трансфере игрока «Бенфики»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о желании главного тренера команды Руя Витории пригласить в команду своего бывшего подопечного Габриэля, выступающего в Примейре за лиссабонскую «Бенфику».

«Витория пока никого не просил. Он еще команду не видел. Все «просьбы» только после этого», - прокомментировал новость представитель «красно-белых» Антон Фетисов в интервью Sport24.

Габриэль защищает цвета лиссабонского коллектива с 2018 года. Его трудовое соглашение с «Бенфикой» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценили стоимость 27-летнего исполнителя в семь миллионов евро.