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Агент: «Кучаев на карандаше у некоторых европейских клубов»

27 Мая 2021, 09:16,

Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева, поведал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Он далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

23-летний полузащитник выступает в составе «армейского» коллектива с 2017 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан еще на два сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Константин провел 21 поединок, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Константин Кучаев
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