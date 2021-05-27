Агент: «Кучаев на карандаше у некоторых европейских клубов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева, поведал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Он далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

23-летний полузащитник выступает в составе «армейского» коллектива с 2017 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан еще на два сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Константин провел 21 поединок, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.