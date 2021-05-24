Суперкубок России пройдёт в Калининграде

17 июля 2021 года «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России. Питерский клуб примет участие в матче как победитель РПЛ, тогда как москвичи как действующие обладатели Кубка России.

Местом проведения мог стать один из четырёх стадионов - «Мордовия-Арена», «Волгоград-Арена», «Лужники» и стадион в Калининграде. Как пишется в официальном телеграм-аккаунте РПЛ, лига остановила свой выбор на домашней арене «Балтики». Решение ещё не вступило в законную силу, так как нужно согласовать некоторые документы.

Также было вынесено решение, что в случае ничейного результата в основное время, команды сразу пробьют серию пенальти, исключая дополнительные таймы.