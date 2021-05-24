Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Суперкубок России пройдёт в Калининграде

24 Мая 2021, 14:25,

17 июля 2021 года «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России. Питерский клуб примет участие в матче как победитель РПЛ, тогда как москвичи как действующие обладатели Кубка России. 

Местом проведения мог стать один из четырёх стадионов - «Мордовия-Арена», «Волгоград-Арена», «Лужники» и стадион в Калининграде. Как пишется в официальном телеграм-аккаунте РПЛ, лига остановила свой выбор на домашней арене «Балтики». Решение ещё не вступило в законную силу, так как нужно согласовать некоторые документы. 

Также было вынесено решение, что в случае ничейного результата в основное время, команды сразу пробьют серию пенальти, исключая дополнительные таймы. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Локомотив Москва
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