Плутник: «Рассчитываем, что Чорлука войдёт в тренерский штаб Николича уже в следующем сезоне»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник надеется, что Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.

«Мы очень рассчитываем, что Ведран пополнит ряды помощников Марко уже в следующем сезоне. У всех такое желание есть», - приводит слова Плутника sport24.

Отметим, что Чорлука завершил карьеру футболиста. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи. Хорватский защитник перешёл в стан «железнодорожников» в июле 2012 года из «Тоттенхэма», сумма трансфера составила порядка семи миллионов евро.