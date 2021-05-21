Плутник: «Рассчитываем, что Чорлука войдёт в тренерский штаб Николича уже в следующем сезоне»

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21 Мая 2021, 21:38,
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник надеется, что Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб Марко Николича в московском клубе.
«Мы очень рассчитываем, что Ведран пополнит ряды помощников Марко уже в следующем сезоне. У всех такое желание есть», - приводит слова Плутника sport24.
Отметим, что Чорлука завершил карьеру футболиста. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи. Хорватский защитник перешёл в стан «железнодорожников» в июле 2012 года из «Тоттенхэма», сумма трансфера составила порядка семи миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука, Александр Плутник
Легенда. Но в тренерский штаб ещё рано... Может, молодёжку поручить? Заодно и поймёт, как всё работает в клубе...