Представитель Эрика Рамиреса подтвердил наличие интереса со стороны «Рубина»

Венесуэльский бомбардир словацкого ДАКа Эрик Рамирес может оказаться в «Рубине». 22-летний футболист забил 17 голов в 33 матчах за свой клуб и привлек интерес со стороны казанского клуба.

В агентстве, представляющем интересы Рамиреса, отреагировали на информацию о переходе своего клиента в «Рубин».

- Нет, сделка не завершена. Сейчас мы разговариваем с обеими сторонами. Пока я не могу раскрыть больше информации. Нужно немного подождать, - заявил представитель агентства в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

«Рубин» ищет усиление линии атаки в связи с выходом в еврокубки.