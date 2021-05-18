​ЦСКА объявил об уходе Рондона

Нападающий Саломон Рондон покинул ЦСКА по завершению срока арендного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба через официальный сайт.

Как известно, Рондон перебрался в ЦСКА в средине февраля. С тех пор венесуэльский форвард забил за команду 4 гола в 13 матчах.

Напомним, что ЦСКА завершил чемпионат только на шестой позиции в турнирной таблице и впервые за 20 лет остался без билета в еврокубки.

Отметим, что права на Саломона Рондона принадлежат китайскому клубу «Далянь Про». Именно туда возвращается нападающий. Согласно данным transfermarkt, его действующий контракт рассчитан до конца 2022 календарного года.