​«Лев и бегемот»: тост Дзюбы на юбилее Слуцкого

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18 Мая 2021, 08:06,
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Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет ещё 4 мая, но отпраздновать юбилей наставник «Рубина» смог столь спустя две недели, когда футбольный сезон завершился, и можно расслабиться. На страничке сотрудника казанского клуба Ивана Бодылевского появилось несколько видео с торжественного мероприятия. На одном из них тост произносит нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
«Я с вами и в Голландию рвану, и в Гуам… И мы будем зажигать. Это будет как в «Мадагаскаре» - лев и бегемот», - произнёс Дзюба.
Добавим, что «Рубин» по итогам сезона Премьер-лиги занял 4 место и теперь представит Россию в Лиге конференций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий