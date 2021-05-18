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​«Лев и бегемот»: тост Дзюбы на юбилее Слуцкого

18 Мая 2021, 08:06,

Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет ещё 4 мая, но отпраздновать юбилей наставник «Рубина» смог столь спустя две недели, когда футбольный сезон завершился, и можно расслабиться. На страничке сотрудника казанского клуба Ивана Бодылевского появилось несколько видео с торжественного мероприятия. На одном из них тост произносит нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

«Я с вами и в Голландию рвану, и в Гуам… И мы будем зажигать. Это будет как в «Мадагаскаре» - лев и бегемот», - произнёс  Дзюба.   

Добавим, что «Рубин» по итогам сезона Премьер-лиги занял 4 место и теперь представит Россию в Лиге конференций.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий
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