Промес: «Слова Тедеско реально зацепили игроков, он вернул нам надежду»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес на клубном канале в YouTube дал комментарий по матчу с «Ахматом» (2:2) и поблагодарил главного тренера Доменико Тедеско.

- Игра с «Ахматом» - один из самых драматичных матчей?

- Если говорить про этот сезон, то да, потому что на кону стояло очень многое. Нам нужно было сыграть вничью или выиграть, чтобы попасть в Лигу чемпионов. А когда ты проигрываешь 0:2 после первого тайма в гостях у «Ахмата», то загоняешь себя в сложнейшую ситуацию. В этом смысле матч был очень тяжелый. Но нужно отметить то, как команда боролась. Мы бились, словно львы. Нам удалось сравнять счет, и теперь каждый спартаковский болельщик, каждый москвич может нами гордиться. А мы теперь имеем право отпраздновать выход в Лигу чемпионов, где должны играть.

- В начале первого тайма у тебя было несколько шикарных моментов. Сильно разозлился?

- Да уж, вы даже не представляете, что в это время творилось у меня в голове. Я отлично знаю свою ответственность. От меня ждут создания моментов, результативных передач и голов. Для этого я усердно тренируюсь. Конечно, в таких моментах надо забивать. Я человек, и все люди иногда ошибаются, но я никогда не сдаюсь. Понимал, что впереди еще второй тайм, в котором у меня будут новые шансы. К счастью, мы быстро отыграли один мяч, а в концовке Виктор забил великолепный гол. Как итог - мы в Лиге чемпионов.

- Что случилось в первом тайме с командой?

- Не думаю, что мы играли плохо, просто для успеха нужно забивать голы. Забиваешь - и чувствуешь себя увереннее, играешь еще лучше. А если не используешь моменты, то получаешь гол в свои ворота. Это футбольная карма. Думаю, второй гол «Ахмата» - это уже был перебор. Но мы в перерыве посмотрели друг на друга. И как всегда мы поверили друг в друга. В этом плюс нашей команды: внутри коллектива сложилась правильная «химия». Мы и до этого спасали матчи, и я очень счастлив, что мы сделали это снова.

- Что Доменико Тедеско сказал в раздевалке?

- Не хочу рассказывать обо всем, что он говорил, но он спросил: сдаемся мы или верим в себя? «Если сдаетесь, то скажите сразу, и мы сделаем замены». Его слова реально зацепили игроков. Он вернул нам надежду, и поэтому на второй тайм мы вышли другими. Спасибо тренеру за этот сезон. Я пришел попозже, однако вижу, как все в клубе полюбили его, вижу его работу. Плохо, что Доменико покидает «Спартак». Но, думаю, что Лига чемпионов - это хороший прощальный подарок для него.