Шварц и Тедеско находятся в шорт-листе в «Шальке»

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15 Мая 2021, 14:47,
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц может вернуться в чемпионат Германии, об этом информирует SportBild.
Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах специалиста проявляет гельзенкирхенский «Шальке». Отметим, что «кобальтовые» досрочно вылетели из элитного дивизиона чемпионата Германии.
Также гельзенкирхенцы проявляют интерес к наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.
В данный момент пост рулевого команды занимает Димитриос Граммозис, возглавивший коллектив в начале марта.
Трудовое соглашение Шварца с российским клубом рассчитано до лета 2022 года. После 29 туров Премьер-лиги «Динамо» набрало 47 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва, Шальке 04, Доменико Тедеско, Сандро Шварц