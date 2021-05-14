Адриано: «Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия»

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14 Мая 2021, 21:56,
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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал признание его гола в ворота «Зенита» лучшим голом десятилетия в российской Премьер-лиге.
«Я очень рад, что мой гол признали лучшим голом десятилетия. Я очень скучаю по игре за «Спартак», - цитирует Адриано «Спорт-Экспресс».
34-летний бразилец выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год, за это время он сыграл 79 матчей за московский клуб, забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.
На данный момент Адриано является футболистом «Палмейраса», за который в нынешнем сезоне он сыграл девять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Луис Адриано