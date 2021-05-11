Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Реакция Федуна на избиение директора «Спартака» Фетисова

11 Мая 2021, 13:19,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об инциденте с Антоном Фетисовым, занимающим должность директора по связям с общественностью «красно-белых». Его слова приводит «РБК-Спорт».

«У него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Есть ли связь с профессиональной деятельностью - пока непонятно. Но такую версию мы не исключаем», - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что Фетисова избили возле одного из ресторанов. После драки представитель московского клуба оказался в реанимации.

В понедельник, 10 мая, «Спартак» на своем поле принимал «Химки». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Федун, Антон Фетисов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
«ЦСКА - Краснодар. Live». Специальный репортаж
1 1
Чемпионат Германии. Обзор 32-го тура
Чемпионат Германии. Обзор 32-го тура
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 36-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 36-го тура
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 32-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 32-го тура
1 1
«8-16»: Александр Точилин, Эдуард Мор. Выпуск от 10.05.2021
«8-16»: Александр Точилин, Эдуард Мор. Выпуск от 10.05.2021
1 1
10.05.2021 Спартак - Химки. Обзор матча
10.05.2021 Спартак - Химки. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей