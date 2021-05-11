Реакция Федуна на избиение директора «Спартака» Фетисова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об инциденте с Антоном Фетисовым, занимающим должность директора по связям с общественностью «красно-белых». Его слова приводит «РБК-Спорт».

«У него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Есть ли связь с профессиональной деятельностью - пока непонятно. Но такую версию мы не исключаем», - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что Фетисова избили возле одного из ресторанов. После драки представитель московского клуба оказался в реанимации.

В понедельник, 10 мая, «Спартак» на своем поле принимал «Химки». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.