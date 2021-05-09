​Кафельников: «Спартаку» нужен Гвардиола или Клопп, а не Бердыев»

Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся фанатом «Спартака», ответил на вопрос по поводу ситуации с поиском клубом нового тренера.

Кафельников заявил «Спорт-Экспрессу», что выбор главного тренера не является прерогативой фанатов команды.

«Для меня будет лучше, если пригласят Гвардиолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», - поделился своим мнением Кафельников.

В последние дни в прессе много говорят о том, что следующим тренером «Спартака» будет португалец Руй Витория, известный по работе с «Бенфикой». В настоящий момент Витория не имеет клуба.