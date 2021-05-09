​Кафельников: «Спартаку» нужен Гвардиола или Клопп, а не Бердыев»

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09 Мая 2021, 13:49,
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Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся фанатом «Спартака», ответил на вопрос по поводу ситуации с поиском клубом нового тренера.
Кафельников заявил «Спорт-Экспрессу», что выбор главного тренера не является прерогативой фанатов команды.
«Для меня будет лучше, если пригласят Гвардиолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», - поделился своим мнением Кафельников.
В последние дни в прессе много говорят о том, что следующим тренером «Спартака» будет португалец Руй Витория, известный по работе с «Бенфикой». В настоящий момент Витория не имеет клуба.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Евгений Кафельников, Руй Витория
А Кафельникову похоже нужен хороший доктор)
Согласен полностью.Говорят , у нас на Пряжке врачи неплохие , знатная психушка.
До психушки ещё не дошло, но вот на серьёзное наркологическое ему уже пора.