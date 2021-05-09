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​Кафельников: «Спартаку» нужен Гвардиола или Клопп, а не Бердыев»

09 Мая 2021, 13:49,

Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся фанатом «Спартака», ответил на вопрос по поводу ситуации с поиском клубом нового тренера.

Кафельников заявил «Спорт-Экспрессу», что выбор главного тренера не является прерогативой фанатов команды.

«Для меня будет лучше, если пригласят Гвардиолу. Бердыев? «Спартаку» нужен Гвардиола, а не Бердыев. Ну, либо Клопп, тогда было бы хорошо», - поделился своим мнением Кафельников.

В последние дни в прессе много говорят о том, что следующим тренером «Спартака» будет португалец Руй Витория, известный по работе с «Бенфикой». В настоящий момент Витория не имеет клуба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Евгений Кафельников, Руй Витория
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Комментарии (3)
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0
Diman777
09 Мая 2021, 14:24

А Кафельникову похоже нужен хороший доктор)

0
Бишевский Валерий
09 Мая 2021, 15:06

Согласен полностью.Говорят , у нас на Пряжке врачи неплохие , знатная психушка.

0
Diman777
09 Мая 2021, 15:22

До психушки ещё не дошло, но вот на серьёзное наркологическое ему уже пора.

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