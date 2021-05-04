Ларссон: «Сыграть вместе с Ибрагимовичем - мечта любого шведского футболиста»

Форвард Джордан Ларссон, выступающий в российском чемпионата за московский «Спартак», ответил на вопрос о своем возможном приглашении в сборную Швеции на чемпионат Европы-2020.

«Все на усмотрение тренера. Я буду продолжать показывать, что хочу быть в сборной. Сыграть вместе с Ибрагимовичем - мечта любого шведского футболиста», - передает слова Ларссона издание «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 23-летний бомбардир провел 27 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач.

Сборная Швеции попала в группу Е на Евро-2020. Соперниками скандинавов станут национальные команды Испании, Польши и Словакии.