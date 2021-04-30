​Орлов: «В российском футболе всегда использовался административный ресурс»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает «Зенит», выступил с мнением о том, что в российском футболе всегда использовался административный ресурс. Об этом Орлов рассказал в видео, которое было опубликовано на его канале в YouTube.

«Административный ресурс всегда был в российском футболе. Так устроено в нашей системе. Административный ресурс ещё долго будет занимать важную роль у нас в стране», - поделился своим мнение Орлов.

Отметим, что чемпионом России в двух последних сезонах становился «Зенит». Питерцы могут в третий раз подряд стать чемпионами уже на ближайших выходных. Для этого им нужно обыграть «Локомотив».