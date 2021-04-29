Ловрен: «Я узнал о бане от Чорлуки»

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29 Апреля 2021, 16:51,
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как узнал о русской традиции ходить в баню.
«Я узнал о бане от Чорлуки где-то лет 6-7 назад. Всегда хотел насладиться процессом, и, так сказать, познакомиться с традицией. Я в принципе люблю сауну, но в бане ни разу до этого не был. Было интересно: из жары в холод, такие хорошие впечатления.
Главный по баням в «Зените»? Я пока не знаю, ещё не определил. Но у нас есть несколько людей, которые прямо очень любят баню. Дайте мне ещё пару месяцев, я отвечу на этот вопрос», - сказал Ловрен в интервью на канале Евро-2020 в Санкт-Петербурге в YouTube.
Напомним, что Ловрен перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Деян Ловрен, Ведран Чорлука