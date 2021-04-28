Гинер и Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев могут продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной этого являются разногласия, возникшие между председателем совета директоров Максима Орешкина и руководителями, по поводу стратегии развития клуба. Пригласить Бабаева и Гинера в «Крылья Советов» хочет лично председатель совета директоров самарского клуба Сергей Аракелов.

Отметим, что «Крылья Советов» с большой долей вероятности выйдут в российскую Премьер-лигу по итогам сезона. Самарцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.