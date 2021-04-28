Гинер и Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов»

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28 Апреля 2021, 23:20,
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Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев могут продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной этого являются разногласия, возникшие между председателем совета директоров Максима Орешкина и руководителями, по поводу стратегии развития клуба. Пригласить Бабаева и Гинера в «Крылья Советов» хочет лично председатель совета директоров самарского клуба Сергей Аракелов.
Отметим, что «Крылья Советов» с большой долей вероятности выйдут в российскую Премьер-лигу по итогам сезона. Самарцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Крылья Советов, Роман Бабаев, Евгений Гинер
Подозреваю, коньки будут бултыхаться рядом с "динамо" теперь.