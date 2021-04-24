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Адвокат: «Мы с Путиным можем быть невысокого роста, но у нас есть харизма»

24 Апреля 2021, 11:51,

Голландский специалист Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, поведал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Когда я трудился в России, Владимир Путин поинтересовался, что я понимаю под руководством. «Вы и я. Мы - лидеры. Когда мы входим в зал, в котором находятся много людей, все замирают», - сказал я ему. Хоть мы и невысокого роста, но у нас есть харизма. Ему понравился мой ответ», - сказал наставник в интервью NRC.nl.

Напомним, что в настоящий момент Адвокат занимает пост главного тренера роттердамского «Фейеноорда».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дик Адвокат, Владимир Путин
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