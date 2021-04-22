​КДК наказал Тедеско

По итогам заседания КДК были вынесены решения о штрафных санкциях за нарушения, которые имели место быть в двадцать шестом туре Премьер-лиги. На фоне штрафов для клубов за поведение болельщиков и нарушение санитарного регламента отметим наказание для наставника «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий тренер оштрафован на тридцать тысяч рублей, поскольку он покидал пределы технической зоны.

Напомним, в крайнем туре российского чемпионата «Спартак» крупно проиграл «Уфе» в родных стенах – 0:3. «Красно-белые» по итогам игрового дня откатились на третье место в турнирной таблице.

Доменико Тедеско покинет «Спартак» в следующем месяце по причине истечения контракта.