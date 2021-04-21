​Масалитин: «Уход Березуцкого из ЦСКА не красит ни Васю, ни Ганчаренко»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался по поводу ухода Василия Березуцкого из тренерского штаба. Как известно, Березуцкий вошёл в штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».

«Василий был одним из первых помощников Ивицы. Лучший вариант был изначально - дать Березуцким доработать уже этот отрезок до конца. А Олич бы со стороны смотрел свежим взглядом кто, чего и как. Он бы делал уже выводы, кто соответствует его критериям, кто нет, кого купить, кого продать. С этим списком он уже спокойно бы принял команду после чемпионата.

То, что произошло с Березуцким - это вообще непонятно, как они там расстались. Уходить вторым тренером к тренеру, который, скажем так, не добился результатов серьёзных, чему он может научиться у него? Ганчаренко мало того что результатом подвёл команду, так ещё и легенду ЦСКА забирает с собой. От Васи тоже многое зависело, конечно.

Видно, что в ЦСКА происходит что-то непонятное. Теперь выясняется, что Олич набирает свой штаб - значит ему дали такие полномочия, что он может решать, кого оставить, а кого нет. А вдруг у Олича не получится? В таких случаях команду принимают обычно вторые тренеры. В этом отношении Вася бы сейчас этот отрезок ещё отработал, и в случае неудачи Олича мог бы на какое-то время, а то и насовсем, стать главным тренером. Лично моё мнение, такой поступок не красит ни Васю, ни Ганчаренко. Это хорошая оплеуха и для руководства, и для болельщиков», - сказал Масалитин.