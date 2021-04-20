​Хачатурянц: «Иностранные члены ЭСК выразили недоумение по поводу пенальти от Вилкова»

В понедельник Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет, заявил о пожизненном отстранении от работы Михаила Вилкова. Теперь Хачатурянц рассказал «Спорт-Экспрессу» о решениях представителей ЭСК по спорным моментам матча «Локомотив» - «Ростов».

По словам Хачатурянца, эксперты единогласно решили, что Вилков ошибся в эпизоде с пенальти на Крыховяке и в эпизоде с удалением игрока «Ростова». Что до одиннадцатиметрового, то глава судейского комитета отметил, что иностранные члены комиссии «выразили недоумение» решением рефери.

Объясняя отстранение Михаила Вилкова днём ранее, Хачатурянц заявил об утрате этим арбитром доверия. Стоит сказать, что решение главы судейского комитета подержали многие клубы Премьер-лиги России, в частности «Спартак» и ЦСКА.