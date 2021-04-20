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​Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб «Краснодара»

20 Апреля 2021, 16:30,

Во вторник «Краснодар» официально объявил о том, что Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб команды, который возглавляет Виктор Ганчаренко. Информация была размещена на официальном сайте клуба.

Березуцкий ранее в этом сезоне работал в тренерском штабе Ганчаренко в ЦСКА. После отставки из московского клуба и назначения в «Краснодар» белорусский специалист позвал к себе Василия Березуцкого, и тот принял приглашение.

«Краснодар» на текущий момент занимает только одиннадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата. В ближайшем туре «быки» сыграют против «Рубина» на выезде.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Василий Березуцкий
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