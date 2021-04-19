«Зенит» интересуется Габиголом

Нападающий бразильского «Фламенго» Габигол может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщила журналистка Раиса Симплисио в «Твиттере», видеть футболиста у себя хочет «Зенит». Отмечается, что вероятность перехода Габигола в питерский клуб довольно-таки низка, на это есть сразу две причины. Первая – отсутствие средств у «Зенита» на покупку Габигола, вторая – нежелание самого футболиста переезжать в Россию.

24-летний бразилец, известный по выступлениям за «Интер» и «Бенфику», сыграл пять матчей за «Фламенго» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами.