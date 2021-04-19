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«Зенит» интересуется Габиголом

19 Апреля 2021, 20:44,

Нападающий бразильского «Фламенго» Габигол может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщила журналистка Раиса Симплисио в «Твиттере», видеть футболиста у себя хочет «Зенит». Отмечается, что вероятность перехода Габигола в питерский клуб довольно-таки низка, на это есть сразу две причины. Первая – отсутствие средств у «Зенита» на покупку Габигола, вторая – нежелание самого футболиста переезжать в Россию.

24-летний бразилец, известный по выступлениям за «Интер» и «Бенфику», сыграл пять матчей за «Фламенго» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя забитыми голами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Фламенго, Габигол
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