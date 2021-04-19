Лахиялов: «Думаю, Газизов пообещал уфимцам двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездную победу «Уфы» над московским «Спартаком» в 26-м туре РПЛ со счётом 3:0.

- Результат матча удивил, если не ошеломил. То, что Стукалов стартовал в «Уфе» с двух побед подряд, не имея раньше опыта работы в Премьер-лиге, заслуживает большого уважения. Команда, которая почти без шансов прозябала в зоне вылета, поднялась в зону стыков. У матча между «Спартаком» и «Уфой» был особый подтекст из-за того, что Шамиль Газизов раньше работал в московском клубе. Я думаю, он пообещал игрокам «Уфы» за победу над «Спартаком» как минимум двойные премиальные. Ну а «Спартак» обзавёлся традицией проигрывать в свой День рождения – уже ведь не первый раз так происходит.