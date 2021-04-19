Брага: «Суперлига – смерть для футбола, лучше бы создали Азиатско-российскую лигу»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал создание Суперлиги Европы.

- Ряд топовых клубов Старого Света создают Суперлигу, чтобы они зарабатывали ещё больше, но в целом это смерть для футбола. Конечно, разница между этими клубами и другими станет громадной. Лига чемпионов – элитарный турнир, однако туда попадали не только признанные топы, но и «Лестер» с «Аталантой». А в розыгрыше Суперлиги ожидается всего двадцать команд, и пока непонятен принцип, по которому туда будут отбираться другие, кроме клубов-основателей. Возьмут ли туда по одному клубу из России, Португалии и так далее? Как я уже говорил, для развития футбола лучше подошло бы создание условной Азиатско-российскую лигу, чтобы поднялся уровень клубов из Сибири и Дальнего Востока.