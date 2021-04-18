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​Фигу не знает Дзюбу и Кокорина, но знает Карпина и Мостового

18 Апреля 2021, 14:17,

Рейтинг Букмекеров опубликовал на своём канале в YouTube интересное видео с Луишем Фигу. На прошедшей на этой неделе премии РБ известному в прошлом португальскому футболисту предложили отгадать российских игроков по фотографиям. Фигу не узнал таких популярных нынче футболистов из России, как Артём Дзюба и Александр Кокорин, зато узнал многих игроков из прошлых поколений.

 

Луиш Фигу завершил карьеру футболиста в 2009 году в «Интере». Ранее он поиграл в составе обоих испанских грандов – «Реала» и «Барселоны». В составе португальской сборной Фигу провёл сто двадцать семь игр, в которых отметился тридцатью двумя результативными ударами.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александр Кокорин, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Александр Мостовой, Луиш Фигу
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