​Сенников верит, что «Локомотив» может стать чемпионом

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал своё мнение о победе над «Ростовом».

- Можно сказать, что «Ростов» сам себе сломал игру двумя ошибками в начале матча?

- Конечно. Такие ляпы недопустимо делать, особенно в начале игры. «Ростов» вообще при хорошей игре в последнее время губит собственная невнимательность. Из-за этого он проигрывает матчи.

- Наверное, после такого старта встречи было понятно, что «Локомотив» победит?

- Да. На шестой минуте счёт стал 2:0, и было ясно, что у себя дома «железнодорожники» доведут дело до победы. Но когда «Ростов» забил, появилась какая-то тревога. Всё-таки 2:1 - это скользкий счёт, у «Локомотива» были изменения в составе, а «Ростов» играл раскованно. Ему было нечего терять. Он мог преподнести сюрприз. Но всё решило удаление Гиговича, и на этом игра закончилась.

- Вы поняли, за что его удалили?

- Нет, не понял. Это спорная ситуация. Два футболиста друг другу упираются локтями в лицо, просто один падает, а другой нет. Я бы не удалял Гиговича. Просто ВАР не просматривает жёлтые карточки. Но если пересмотреть этот эпизод, думаю, судья вряд ли удалил бы ростовчанина.

- Также споры вызвал пенальти на Крыховяке. Показалось, что игрок «Локомотива» фолил, ударив ногой соперника под коленку.

- Это опять спорный момент. Два футболиста бегут вровень, идет столкновение в штрафной, но судья принимает такое решение, а на ВАР на сто процентов не уверены, что он ошибся. Поэтому пересмотра не было.

- Для вас это пенальти или нет?

- На мой взгляд, это обычная борьба за позицию, за мяч. Со стороны Терентьева не было движения в сторону Крыховяка. Он просто бежал на этот прострел, а Крыховяк ногой ударился о ногу соперника. Судья посчитал, что это пенальти. А ВАР, видимо, не смог определить на сто процентов, что это не пенальти.

- Нет ощущения, что судьи в этой игре благоволили хозяевам?

- Пенальти не особо повлиял на матч, а вот удаление, конечно, да. Если бы в том эпизоде упал Гигович из-за того, что прикасались к его лицу локтем, получил бы карточку Жемалетдинов. Но так как закричал игрок «Локомотива», жёлтую показали Гиговичу.

- В любом случае «железнодорожники» сейчас набрали хороший ход. Их кто-то сможет остановить?

- Вы же видели вчера «Зенит»? Он, наверное, может. Им предстоит очная дуэль, и матч будет интересным. «Локомотиву» сейчас вообще предстоят две ключевые встречи. Но и для питерцев данное противостояние очень важно. Им ещё надо набрать очки. Вроде у них «Ротор», «Уфа» и «Тамбов». А если «Локомотив» выиграет очное противостояние, разница будет всего в два очка. И там уже любая осечка, допустим, ничья с «Уфой», и питерцы могут остаться без чемпионского титула.

- Вы в это верите?

- «Уфа» борется за выживание. Мы помним, что уфимцы обыграли «Спартак». Поэтому в концовке чемпионата всё может быть. Очки им нужны, и люди будут костьми ложиться. Понятно, что «Зенит» обыграет «Ротор» и «Тамбов». Остаётся «Локомотив» и «Уфа», и я думаю, питерцы не захотят откладывать решение своих задач на Уфу. Потому что если там вдруг случиться осечка - «Локомотив» станет чемпионом.

- Сегодня «Спартак» играет с «Уфой». Хозяева потеряют очки?

- Мало в это верю. По игре вряд ли такое возможно. Хотя, «Краснодар» вчера сотворил чудо в матче с «Зенитом». Видимо, та работа, которую проделал Ганчаренко, так повлияла на «Краснодар». Ничья 2:2 для него хороший результат, несмотря на то, что «быки» вели по ходу матча.

- По вашим ощущениям, «Локомотив» обгонит «Спартак»?

- У «железнодорожников» очень хорошие шансы это сделать, но борьба идет между пятью командами. Возможно, «Динамо» включится. У него стыковая игра с «Локомотивом» и отставание как раз в три очка. Но ещё за второе место борются «Спартак», ЦСКА и «Рубин».

Елена Григорьевская