Глушаков: «Тот «Спартак» искусственно разрушили»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», считает, что красно-белых искусственно разрушили после чемпионства в сезоне-2016/17.

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом», - цитирует Глушакова sport24.

Российский полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, за это время он сыграл сто семьдесят три матча за московский клуб, забил двадцать три гола и отдал десять голевых передач. В 2019 году Глушаков покинул стан красно-белых, перейдя в грозненский «Ахмат».