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Глушаков: «Тот «Спартак» искусственно разрушили»

16 Апреля 2021, 23:22,

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за подмосковные «Химки», считает, что красно-белых искусственно разрушили после чемпионства в сезоне-2016/17.

«Я считаю, тот «Спартак» искусственно разрушили. Понимали, что «Спартак» будет неоднократным чемпионом — с таким составом, таким коллективом», - цитирует Глушакова sport24.

Российский полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, за это время он сыграл сто семьдесят три матча за московский клуб, забил двадцать три гола и отдал десять голевых передач. В 2019 году Глушаков покинул стан красно-белых, перейдя в грозненский «Ахмат».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Денис Глушаков
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Комментарии (1)
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jUMPER
16 Апреля 2021, 23:40

...ну вот типичный представитель ромбо зависимых опять раскрыл очередной заговор...))) Открыл бы еще всем большой секрет - кто же так поглумился над тем составом...))) Нверняка ГАЗПРОМ...или министерство обороны...хотя нет...РЖД...а может министерство внутренних дел...))) Скорее всего внутри клуба были жучки засланные...это они подточили могучее дерево...поэтому оно засохло на корню...)))

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