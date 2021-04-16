​Глава КДК рассказал подробности по «делу Сухины»

В пятницу КДК рассмотрел инцидент на матче «Локомотив» - «Спартак». Начальники команд – Станислав Сухина и Василий Козловцев – получили по сто пятьдесят тысяч рублей штрафа за нахождение в судейской комнате. «Локомотив» также наказали игрой на нейтральном поле, ведь в начале сезона Сухина уже оказывался в судейской - тогда он критиковал рефери.

Артур Григорьянц, возглавляющий КДК, рассказал журналистам подробности этого дела. По его словам, Сухина перед игрой заходил в судейскую комнату трижды – на две, полторы и полминуты. После игры Сухина тоже оказывался в судейской, как и Козловцев. Они просто решали деловые вопросы, не предпринимая противоправных действий. Заходя в судейскую, начальники московских клубов разрешения не спрашивали.