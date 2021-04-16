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​Глава КДК рассказал подробности по «делу Сухины»

16 Апреля 2021, 15:41,

В пятницу КДК рассмотрел инцидент на матче «Локомотив» - «Спартак». Начальники команд – Станислав Сухина и Василий Козловцев – получили по сто пятьдесят тысяч рублей штрафа за нахождение в судейской комнате. «Локомотив» также наказали игрой на нейтральном поле, ведь в начале сезона Сухина уже оказывался в судейской - тогда он критиковал рефери.

Артур Григорьянц, возглавляющий КДК, рассказал журналистам подробности этого дела. По его словам, Сухина перед игрой заходил в судейскую комнату трижды – на две, полторы и полминуты. После игры Сухина тоже оказывался в судейской, как и Козловцев. Они просто решали деловые вопросы, не предпринимая противоправных действий. Заходя в судейскую, начальники московских клубов разрешения не спрашивали.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Артур Григорьянц, Станислав Сухина, Василий Козловцев
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Комментарии (1)
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sanay
16 Апреля 2021, 15:52

Вот это наказание Сухине - СМЕХОТВОРИЩЕ.. еще сюда и приплели Козловцева))), а как же без наказания Спартаку ))))))))))))))))))))))))))))).

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