​«Уфу» оштрафовали на 250 тысяч рублей за скандальный «твит» о судействе

На официальном сайте РФС была опубликована информация о решениях, принятых на заседании комитета по этике. «Уфа» получила штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Наказание связано с публикацией на страничке «Уфы» в Twitter, сделанной во время кубкового поединка против «Ахмата». Публикация была посвящена решению арбитра не назначать пенальти в ворота грозненцев. В подписи к видео работник пресс-службы уфимцев допустил ненормативную лексику.

Напомним, тот матч «Ахмат» выиграл с минимальным счётом 1:0. Грозненцы пробились в полуфинал национального кубка.