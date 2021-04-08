​Игроки «Зенита» устроили прощальный тоннель Рибалте

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в Instagram видео, на котором футболисты команды устроили прощальный тоннель Хавьеру Рибалте. В четверг испанец покинул должность спортивного директора «сине-бело-голубых».

Хавьер Рибалта работал в «Зените» со средины 2018 года. Ранее он трудился в нескольких известных клубах Европы, в частности в «Манчестер Юнайтед».

На текущий момент «Зенит» лидирует в российском чемпионате. Отрыв питерцев от «Спартака», занимающего второе место, составляет четыре балла. До конца сезона остаётся шесть игровых дней.