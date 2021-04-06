Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Лахиялов: «До последнего надеялся, что выбор Галицкого падёт на тренера из дальнего зарубежья»

06 Апреля 2021, 17:35,

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил назначение главным тренером «Краснодара» белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

- Мы потеряли последнего руководителя футбольного клуба РПЛ, который был непредсказуем в своих решениях. В последние дни было много разговоров о назначении Ганчаренко, но я до последнего надеялся, что выбор Галицкого падёт на иностранного специалиста из дальнего зарубежья, который вывел бы «Краснодар» на новый уровень, который был бы независим в своих решениях и который, самое главное, стал бы больше доверять местным воспитанникам.

Посмотрите на работу Шварца в «Динамо». Оценивать её, конечно, пока рано, но то, что он делает, заслуживает уважения. Я не думаю, что российский специалист смог бы, да ему и не дали бы, делать такое в клубе. Мало того что Шварц подпускает молодых футболистов, так он ещё и даёт им играть от начала до конца, оставляя на замене именитых игроков, за которые были заплачены немалые деньги.

Что касаемо Ганчаренко, то если он, грубо говоря, не прогнётся под руководство клуба, а мы вправе на это надеяться после того, что он сделал в «Урале», есть надежда, что он встряхнёт игроков «Краснодара», и те снова заиграют в силу своих возможностей. Но говорить о том, что Ганчаренко сразу же в этом сезоне выведет «Краснодар» на новый качественный уровень, я бы не стал. А вот в следующем сезоне при условии качественной селекции, если будет укреплена оборона и приобретён один хороший нападающий, «Краснодар» способен вернуться к борьбе за место в тройке.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, Виктор Ганчаренко, РПЛ, Чемпионат России, Сергей Галицкий, Шамиль Лахиялов
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Комментарии (5)
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1
superzina
06 Апреля 2021, 19:52

Лахиялов все правильно сказал .
Только иностранный специалиста из дальнего зарубежья вывел бы и не только Краснодар , но и вообще любой Клуб РПЛ , на новый уровень.
Достаточно посмотреть любую трансляцию футбола из Европы ,чтобы убедиться :
там играют совсем в другой футбол и качество европейского футбола значительно выше .
Это один из способов усиления РПЛ : хотите работать ГТ в РПЛ - покажи европейские диплом и лицензию .

0
Dimauskas
06 Апреля 2021, 20:07

Истину глаголете!

1
Dimauskas
06 Апреля 2021, 17:59

Галицкому нужны покладистые тренера под себя,а этот бульбаш типичная покладистая шестерка Самое то

1
Dimauskas
06 Апреля 2021, 17:53

Я тебя замучаю как Пол Потт Кампучию! Вот как будет Ганчар делать с Краснодаром

1
ингерман
06 Апреля 2021, 18:04

ай.. ну ты злой! )))

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