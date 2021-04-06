Лахиялов: «До последнего надеялся, что выбор Галицкого падёт на тренера из дальнего зарубежья»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил назначение главным тренером «Краснодара» белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

- Мы потеряли последнего руководителя футбольного клуба РПЛ, который был непредсказуем в своих решениях. В последние дни было много разговоров о назначении Ганчаренко, но я до последнего надеялся, что выбор Галицкого падёт на иностранного специалиста из дальнего зарубежья, который вывел бы «Краснодар» на новый уровень, который был бы независим в своих решениях и который, самое главное, стал бы больше доверять местным воспитанникам.

Посмотрите на работу Шварца в «Динамо». Оценивать её, конечно, пока рано, но то, что он делает, заслуживает уважения. Я не думаю, что российский специалист смог бы, да ему и не дали бы, делать такое в клубе. Мало того что Шварц подпускает молодых футболистов, так он ещё и даёт им играть от начала до конца, оставляя на замене именитых игроков, за которые были заплачены немалые деньги.

Что касаемо Ганчаренко, то если он, грубо говоря, не прогнётся под руководство клуба, а мы вправе на это надеяться после того, что он сделал в «Урале», есть надежда, что он встряхнёт игроков «Краснодара», и те снова заиграют в силу своих возможностей. Но говорить о том, что Ганчаренко сразу же в этом сезоне выведет «Краснодар» на новый качественный уровень, я бы не стал. А вот в следующем сезоне при условии качественной селекции, если будет укреплена оборона и приобретён один хороший нападающий, «Краснодар» способен вернуться к борьбе за место в тройке.