​«Сезон для меня закончен»: Магнуссон высказался после полученной травмы

В понедельник ЦСКА сообщил о травме Хёрдура Магнуссона. Разрыв сухожилия голеностопного сустава потребует хирургического вмешательства. Оно пройдёт в ближайшую пятницу, девятого апреля, о чём футболист сообщил посредством своей странички в Instagram.

«Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше», - написал Магнуссон.

Магнуссон также поблагодарил болельщиков за сообщения поддержки.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Ближайший матч команда Ивицы Олича проведёт восьмого апреля против тульского «Арсенала» в рамках четвертьфинала Кубка России.