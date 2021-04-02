​Дзюба вспомнил, как перестал качаться

Артём Дзюба рассказал о том, как в своё время он перестал качать мышцы.

«Я был высокий, но очень худой. Попав в основной состав [«Спартака»], я сразу начал качаться. Был период, когда я сильно подкачался. У нас там был массажист Серёжа Семакин, он мне вовремя сказал: «Артём, прекрати качаться. В футболе тебе это не надо».

Мы видим примеры Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Всё-таки в футболе ты должен быть немножко пластичный. Когда ты слишком крепкий, тебе тяжело», - рассказал Дзюба. Видео с его словами было опубликовано в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге».