Тарасов: «Предложения от клубов? Летом всё будет»

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался относительно своего будущего.

«Предложения от клубов? Летом все будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться. Переход в «Сахалинец»? Не договорились по зарплате», - гласит сообщение 34-летнего полузащитника в «Инстаграме».

Напомним, что в феврале прошлого года Тарасов подписал трудовой договор с «Рубином», однако вскоре травмировался. В составе казанского коллектива хавбек сыграл всего 13 поединков.

В настоящий момент опытный полузащитник является свободным агентом.