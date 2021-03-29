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Тарасов: «Предложения от клубов? Летом всё будет»

29 Марта 2021, 08:15,

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался относительно своего будущего.

«Предложения от клубов? Летом все будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться. Переход в «Сахалинец»? Не договорились по зарплате», - гласит сообщение 34-летнего полузащитника в «Инстаграме».

Напомним, что в феврале прошлого года Тарасов подписал трудовой договор с «Рубином», однако вскоре травмировался. В составе казанского коллектива хавбек сыграл всего 13 поединков.

В настоящий момент опытный полузащитник является свободным агентом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Тарасов
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