Тарасов: «Предложения от клубов? Летом всё будет»

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29 Марта 2021, 08:15,
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Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался относительно своего будущего.
«Предложения от клубов? Летом все будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться. Переход в «Сахалинец»? Не договорились по зарплате», - гласит сообщение 34-летнего полузащитника в «Инстаграме».
Напомним, что в феврале прошлого года Тарасов подписал трудовой договор с «Рубином», однако вскоре травмировался. В составе казанского коллектива хавбек сыграл всего 13 поединков.
В настоящий момент опытный полузащитник является свободным агентом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дмитрий Тарасов