Акинфеев съездил в Минск на концерт «Руки Вверх»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев побывал на концерте группы «Руки Вверх» в Минске. Опытный голкипер опубликовал в Instagram видео с мероприятия.

Концерт популярной группы посетило так много людей, что и не верится, что мир переживает пандемию коронавируса. Подписчики Акинфеева обратили на это внимание в комментариях.

«Минск, спасибо! Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем», - написал Акинфеев в подписи к видео.

Ближайший матч ЦСКА проведёт четвёртого апреля. Соперником команды Ивицы Олича, занявшего тренерское кресло «армейцев» несколько дней назад, будет «Тамбов».