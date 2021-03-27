Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Акинфеев съездил в Минск на концерт «Руки Вверх»

27 Марта 2021, 00:37,

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев побывал на концерте группы «Руки Вверх» в Минске. Опытный голкипер опубликовал в Instagram видео с мероприятия.  

Концерт популярной группы посетило так много людей, что и не верится, что мир переживает пандемию коронавируса. Подписчики Акинфеева обратили на это внимание в комментариях.

«Минск, спасибо! Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем», - написал Акинфеев в подписи к видео.

 

Ближайший матч ЦСКА проведёт четвёртого апреля. Соперником команды Ивицы Олича, занявшего тренерское кресло «армейцев» несколько дней назад, будет «Тамбов».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола