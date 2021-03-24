​Промес оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

Месяц назад, на флажке зимней трансферной кампании в России, в «Спартак» вернулся Куинси Промес. Голландский форвард уже начал оправдывать вложения в свой трансфер, забив два гола в четырёх прошедших поединках российского чемпионата.

За семь туров до финиша чемпионата «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла. Промес оценил шансы своей команды стать чемпионом России.

«Выйти на первое место будет очень сложно, я остаюсь реалистом. Но это возможно!» - сказал Промес «Спорт-Экспрессу».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. Куинси Промес был частью той команды.