Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Промес оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России

24 Марта 2021, 19:49,

Месяц назад, на флажке зимней трансферной кампании в России, в «Спартак» вернулся Куинси Промес. Голландский форвард уже начал оправдывать вложения в свой трансфер, забив два гола в четырёх прошедших поединках российского чемпионата.

За семь туров до финиша чемпионата «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре зачётных балла. Промес оценил шансы своей команды стать чемпионом России.

«Выйти на первое место будет очень сложно, я остаюсь реалистом. Но это возможно!» - сказал Промес «Спорт-Экспрессу».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году под руководством итальянского тренера Массимо Карреры. Куинси Промес был частью той команды.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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