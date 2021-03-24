​Агент Шпинев побывал в офисе «Спартака» и заинтриговал общественность

Журналист Максим Алланазаров, который ведёт свой канал «Вы кого мне притащили!?» в Telegram, сообщил о нескольких встречах агента Вадима Шпинева с руководителями «Спартака».

Шпинев рассказал журналисту, что он старался соблюдать конспирацию, но не смог обмануть представителей СМИ.

«Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьёзно, летом всё узнаете», - интригующе сказал Шпинев.

Вадим Шпинев работает с несколькими футболистами московского «Локомотива». В числе его клиентов находятся Антон Миранчук, Даниил Куликов, Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов.