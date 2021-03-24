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Фарфан подписал контракт с перуанским клубом

24 Марта 2021, 09:23,

Перуанский форвард Джефферсон Фарфан, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Локомотив», продолжит карьеру у себя на родине. 36-летний футболист подписал контракт с «Альянс Лима», рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца декабря 2022-го года. Стоит отметить, что Джефферсон выступал за эту команду с 2001-го по 2004-й год.

В российской Премьер-лиге Фарфан играл с 2017-го по 2020-й год. Нападающий провел 69 поединков и отметился 25 забитыми мячами.

В составе «железнодорожников» форвард становился чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз становился триумфатором суперкубка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джефферсон Фарфан, Альянса Лима
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