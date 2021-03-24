Черчесов не считает Влашича лучшим футболистом РПЛ

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24 Марта 2021, 08:43,
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Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре хорватского полузащитника Николы Влашича, выступающего за столичный ЦСКА.
«Влашич - футболист очень высокого уровня. Лучший ли он в РПЛ? Я бы сказал, что Никола - один из лучших в чемпионате России», - передает слова специалиста издание Sportske Novosti.
Полузащитник играет за «армейский» коллектив с 2018-го года. Он перебрался в Москву из «Эвертона». Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024-го года.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги Влашич провел 21 встречу, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Никола Влашич
ай.. ясен-пень, лучший - это зюба.. )))