Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Черчесов не считает Влашича лучшим футболистом РПЛ

24 Марта 2021, 08:43,

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре хорватского полузащитника Николы Влашича, выступающего за столичный ЦСКА.

«Влашич - футболист очень высокого уровня. Лучший ли он в РПЛ? Я бы сказал, что Никола - один из лучших в чемпионате России», - передает слова специалиста издание Sportske Novosti.

Полузащитник играет за «армейский» коллектив с 2018-го года. Он перебрался в Москву из «Эвертона». Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024-го года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Влашич провел 21 встречу, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Никола Влашич
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Комментарии (1)
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0
ингерман
24 Марта 2021, 09:41

ай.. ясен-пень, лучший - это зюба.. )))

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