Черчесов не считает Влашича лучшим футболистом РПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре хорватского полузащитника Николы Влашича, выступающего за столичный ЦСКА.

«Влашич - футболист очень высокого уровня. Лучший ли он в РПЛ? Я бы сказал, что Никола - один из лучших в чемпионате России», - передает слова специалиста издание Sportske Novosti.

Полузащитник играет за «армейский» коллектив с 2018-го года. Он перебрался в Москву из «Эвертона». Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024-го года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Влашич провел 21 встречу, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.