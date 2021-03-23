Гинер объяснил отставку Ганчаренко

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался об отставке белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды. Его место занял хорват Ивица Олич.

«Решение принято обеими сторонами в интересах команды. Наступил момент, когда наилучшим вариантом стало прекращение сотрудничества. Мы расстаемся добрыми друзьями», - передает слова руководителя пресс-служба «армейского» клуба.

Белорусский тренер возглавлял московский коллектив с декабря 2016-го года. Под его руководством ЦСКА дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал суперкубок страны.

На момент отставки Ганчаренко «армейцы» занимали пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает от петербургского «Зенита» на восемь очков.