Уткин видит в назначении Батуренко в «Роторе» отложенный приход Сёмина

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20 Марта 2021, 21:30,
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Известный журналист Василий Уткин отреагировал на назначение Юрия Батуренко главным тренером «Ротора». Долгое время этот специалист работал бок о бок с Юрием Сёминым в его тренерском штабе.
Уткин видит в назначении Батуренко отложенный приход Сёмина.
«Я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как», - написал Уткин в Telegram.
«Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати трёх сыгранных туров. В следующем туре РПЛ команда теперь уже Юрия Батуренко сыграет с «Локомотивом».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Юрий Сёмин, Ротор, Василий Уткин, Юрий Батуренко