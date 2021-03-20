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Уткин видит в назначении Батуренко в «Роторе» отложенный приход Сёмина

20 Марта 2021, 21:30,

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на назначение Юрия Батуренко главным тренером «Ротора». Долгое время этот специалист работал бок о бок с Юрием Сёминым в его тренерском штабе.

 Уткин видит в назначении Батуренко отложенный приход Сёмина.

«Я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как», - написал Уткин в Telegram.

«Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата после двадцати трёх сыгранных туров. В следующем туре РПЛ команда теперь уже Юрия Батуренко сыграет с «Локомотивом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юрий Сёмин, Ротор, Василий Уткин, Юрий Батуренко
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