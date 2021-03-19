Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Крал не едет в сборную Чехии

19 Марта 2021, 19:20,

Полузащитник Алекс Крал не отправится в сборную Чехии, куда он ранее был вызван. Как сообщается на сайте «Спартака», чешский футболист останется в расположении клуба и будет восстанавливаться после полученного в матче против «Урала» повреждения бедра.

Также в прошедшем поединке мышечное повреждение бедра получил другой хавбек «Спартака» Роман Зобнин. Он тоже останется в клубе, не имея возможности сыграть за сборную России. Вместо Зобнина в национальную команду был вызван Максим Мухин из «Локомотива».

«Спартак» располагается на второй позиции в таблице РПЛ за семь туров до финиша сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сборная Чехии, Роман Зобнин, Алекс Крал
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