​Крал не едет в сборную Чехии

Полузащитник Алекс Крал не отправится в сборную Чехии, куда он ранее был вызван. Как сообщается на сайте «Спартака», чешский футболист останется в расположении клуба и будет восстанавливаться после полученного в матче против «Урала» повреждения бедра.

Также в прошедшем поединке мышечное повреждение бедра получил другой хавбек «Спартака» Роман Зобнин. Он тоже останется в клубе, не имея возможности сыграть за сборную России. Вместо Зобнина в национальную команду был вызван Максим Мухин из «Локомотива».

«Спартак» располагается на второй позиции в таблице РПЛ за семь туров до финиша сезона.