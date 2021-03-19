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Гендиректор «Ротора»: «Уволили Хацкевича, чтобы решить задачу на сезон»

19 Марта 2021, 12:05,

Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера «Ротора». О причине отставки рассказал гендиректор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.

«Чтобы решить поставленную задачу на сезон, принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.

Белорусский тренер работал с волгоградским коллективом с 20-го декабря 2019-го года.

По итогам 23-х туров чемпионата России «Ротор» набрал 18 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет со столичным «Локомотивом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ротор, Александр Хацкевич, Андрей Рекечинский
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