Гендиректор «Ротора»: «Уволили Хацкевича, чтобы решить задачу на сезон»

|
19 Марта 2021, 12:05,
|
|
Белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера «Ротора». О причине отставки рассказал гендиректор волгоградского клуба Андрей Рекечинский.
«Чтобы решить поставленную задачу на сезон, принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.
Белорусский тренер работал с волгоградским коллективом с 20-го декабря 2019-го года.
По итогам 23-х туров чемпионата России «Ротор» набрал 18 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет со столичным «Локомотивом».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ротор, Александр Хацкевич, Андрей Рекечинский