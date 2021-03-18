Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кузяев: «В «Зените» есть недопонимания, но это нормально»

18 Марта 2021, 19:10,

Хавбек сборной России Далер Кузяев пообщался с журналистами в расположении национальной команды и ответил на вопрос по поводу слухов о проблемах внутри «Зенита».

«В «Зените» нормальная рабочая атмосфера. Есть какие-то недопонимания, но это нормально. Между игроками и тренером есть диалог», - рассказал Кузяев.

На текущую минуту «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Спартака» в размере семи очков. Впрочем, московская команда провела на игру меньше и в эти минуты противостоит «Уралу».

В четверг сборная России начала готовиться к ближайшим матчам. Пока что в расположение команды прибыли только девять игроков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Далер Кузяев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола