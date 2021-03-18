​Кузяев: «В «Зените» есть недопонимания, но это нормально»

Хавбек сборной России Далер Кузяев пообщался с журналистами в расположении национальной команды и ответил на вопрос по поводу слухов о проблемах внутри «Зенита».

«В «Зените» нормальная рабочая атмосфера. Есть какие-то недопонимания, но это нормально. Между игроками и тренером есть диалог», - рассказал Кузяев.

На текущую минуту «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Спартака» в размере семи очков. Впрочем, московская команда провела на игру меньше и в эти минуты противостоит «Уралу».

В четверг сборная России начала готовиться к ближайшим матчам. Пока что в расположение команды прибыли только девять игроков.