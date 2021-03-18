Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Биджиев: «С таким качеством игры ЦСКА может вообще не попасть в еврокубки»

18 Марта 2021, 09:40,

Бывший вратарь московского ЦСКА Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3). Также Биджиев отметил, что в чемпионате увеличилось количество интересных матчей из-за нормализации календаря.

- Дерби двух столиц было очень важно с точки зрения распределения мест в верхней части таблицы. И ЦСКА, и «Зенит» недобрали очков после возобновления чемпионата, над обеими командами довлел психологический груз. По моему мнению, питерцы вышли более заряженными на игру, они были сконцентрированы с первых минут и нацелены на результат. Конечно, удаление Ахметова внесло свои коррективы. После него градус борьбы несколько снизился.

У ЦСКА опять прослеживаются проблемы при оборонительных действиях. Все три мяча они пропустили вследствие ошибок в защите. Но надо отдать «армейцам» должное – они всё-таки не бросили играть после удаления, искали шансы на контратаках, заработали и реализовали пенальти. В принципе, будь хозяева чуть поудачливее, они могли бы и сравнять счёт в добавленное время. А в целом, я считаю, результат по игре – «Зенит» заслужил победу.

Незабитый одиннадцатиметровый Дзюбы? Пенальти – это прежде всего борьба нервов. Акинфеев, вышедший победителем из дуэли с Дзюбой, обладает большой харизмой и психологической устойчивостью. Думаю, на Дзюбу повлияло то, что он не забил в позапрошлом туре пенальти в ворота «Рубина». Уверенность в своих силах очень важна для футболиста, пробивающего одиннадцатиметровый.

После зимней паузы мы видим в каждом туре много интересных игр. Я связывают это с тем, что команды перешли на график с матчами один раз в неделю, теперь у них есть время тренироваться и готовиться спокойно и, самое главное, качественно. Весенняя часть чемпионата разительно отличается в лучшую сторону от летне-осенней, когда матчи шли через два дня на третий и через три на четвёртый. Считаю, что неудачное вступление в еврокубках напрямую было связано с перегрузкой команд из-за слишком плотного календаря.

Борьба за чемпионство? Она ещё не завершена, посмотрим, как сыграет «Спартак» с «Уралом». И точно можно сказать, что обостряется борьба за второе и третье места. К сожалению для ЦСКА и его болельщиков, может получиться так, что «армейцы» останутся без медалей и даже вообще без еврокубков. Во всяком случае, с таким качеством игры, которое они показывают после возобновления чемпионата, им будет трудно удержаться в тройке.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола