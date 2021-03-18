Биджиев: «С таким качеством игры ЦСКА может вообще не попасть в еврокубки»

Бывший вратарь московского ЦСКА Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:3). Также Биджиев отметил, что в чемпионате увеличилось количество интересных матчей из-за нормализации календаря.

- Дерби двух столиц было очень важно с точки зрения распределения мест в верхней части таблицы. И ЦСКА, и «Зенит» недобрали очков после возобновления чемпионата, над обеими командами довлел психологический груз. По моему мнению, питерцы вышли более заряженными на игру, они были сконцентрированы с первых минут и нацелены на результат. Конечно, удаление Ахметова внесло свои коррективы. После него градус борьбы несколько снизился.

У ЦСКА опять прослеживаются проблемы при оборонительных действиях. Все три мяча они пропустили вследствие ошибок в защите. Но надо отдать «армейцам» должное – они всё-таки не бросили играть после удаления, искали шансы на контратаках, заработали и реализовали пенальти. В принципе, будь хозяева чуть поудачливее, они могли бы и сравнять счёт в добавленное время. А в целом, я считаю, результат по игре – «Зенит» заслужил победу.

Незабитый одиннадцатиметровый Дзюбы? Пенальти – это прежде всего борьба нервов. Акинфеев, вышедший победителем из дуэли с Дзюбой, обладает большой харизмой и психологической устойчивостью. Думаю, на Дзюбу повлияло то, что он не забил в позапрошлом туре пенальти в ворота «Рубина». Уверенность в своих силах очень важна для футболиста, пробивающего одиннадцатиметровый.

После зимней паузы мы видим в каждом туре много интересных игр. Я связывают это с тем, что команды перешли на график с матчами один раз в неделю, теперь у них есть время тренироваться и готовиться спокойно и, самое главное, качественно. Весенняя часть чемпионата разительно отличается в лучшую сторону от летне-осенней, когда матчи шли через два дня на третий и через три на четвёртый. Считаю, что неудачное вступление в еврокубках напрямую было связано с перегрузкой команд из-за слишком плотного календаря.

Борьба за чемпионство? Она ещё не завершена, посмотрим, как сыграет «Спартак» с «Уралом». И точно можно сказать, что обостряется борьба за второе и третье места. К сожалению для ЦСКА и его болельщиков, может получиться так, что «армейцы» останутся без медалей и даже вообще без еврокубков. Во всяком случае, с таким качеством игры, которое они показывают после возобновления чемпионата, им будет трудно удержаться в тройке.