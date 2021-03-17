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​Хендрикс рассказал, какие стереотипы о России есть в Голландии

17 Марта 2021, 16:54,

Зимний новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, какие стереотипы о России существуют в Голландии.

«Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это всё-таки выдумка», - поделился Хендрикс.  

По словам голландского футболиста, стереотип о закрытости и хмурости русских людей тоже не нашёл подтверждения, ведь в «Спартаке» его очень тепло встретили.

Напомним, в январе Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» из ПСВ. За «красно-белых» голландский опорный хавбек уже успел провести четыре матча.

Восемнадцатого марта «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Урала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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Комментарии (3)
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0
Spirit
17 Марта 2021, 17:24

Меньше смотри голливудские фильмы.
У нас не принято пить водку за здоровье!

3
frei
17 Марта 2021, 17:02

Ему о стереотипах о его стране у нас никто не рассказывал?Оо

1
Spirit
17 Марта 2021, 17:24

это не стереотипы - это правда)

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