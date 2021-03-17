​Хендрикс рассказал, какие стереотипы о России есть в Голландии

Зимний новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, какие стереотипы о России существуют в Голландии.

«Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это всё-таки выдумка», - поделился Хендрикс.

По словам голландского футболиста, стереотип о закрытости и хмурости русских людей тоже не нашёл подтверждения, ведь в «Спартаке» его очень тепло встретили.

Напомним, в январе Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» из ПСВ. За «красно-белых» голландский опорный хавбек уже успел провести четыре матча.

Восемнадцатого марта «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Урала».