​Хендрикс рассказал, какие стереотипы о России есть в Голландии

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17 Марта 2021, 16:54,
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Зимний новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, какие стереотипы о России существуют в Голландии.
«Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это всё-таки выдумка», - поделился Хендрикс.
По словам голландского футболиста, стереотип о закрытости и хмурости русских людей тоже не нашёл подтверждения, ведь в «Спартаке» его очень тепло встретили.
Напомним, в январе Йоррит Хендрикс перебрался в «Спартак» из ПСВ. За «красно-белых» голландский опорный хавбек уже успел провести четыре матча.
Восемнадцатого марта «Спартак» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Урала».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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У нас не принято пить водку за здоровье!
Ему о стереотипах о его стране у нас никто не рассказывал?Оо
это не стереотипы - это правда)