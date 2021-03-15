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ФИФА подозревает трёх российских футболистов в применении допинга

15 Марта 2021, 09:58,

ФИФА проинформировала РФС о нарушении антидопинговых правил тремя футболистами. Об этом рапортует ТАСС.

Источник сообщает, что РФС получил информацию о возбуждении дисциплинарных дел, которые связаны с нарушением правил в 2013-м году. Дела рассматриваются в отношении двух игроков и одной футболистки.

Представители российского футбольного союза заявили, что находятся в постоянном контакте с международной федерацией футбола по данному вопросу.

Ранее в СМИ сообщалось, что в нарушении антидопинговых правил подозревается 29-летний форвард Владимир Обухов, выступающий за «Ростов».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ФИФА
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