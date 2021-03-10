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Алана Мамаева объявила о разводе

10 Марта 2021, 21:58,

Алана Мамаева объявила о разводе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Разводимся мирно и без скандалов! Не претендую на раздел имущества, не прошу алименты», - написала Алана у себя в «Инстаграме».

Ранее Алана раскрыла измену мужа на сборах в Испании, выложив в сеть фотографию возлюбленной Павла.

32-летний российский полузащитник сыграл девять матчей за «Ростов» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Павел Мамаев, Алана Мамаева
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Марта 2021, 22:12

ай.. оченно ынтересно.. завтра бабкам на завалинке расскажу.. может семками угостят.. так шо держите нас в курсе дальнейших событий.. )))

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