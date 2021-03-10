Алана Мамаева объявила о разводе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Разводимся мирно и без скандалов! Не претендую на раздел имущества, не прошу алименты», - написала Алана у себя в «Инстаграме».

Ранее Алана раскрыла измену мужа на сборах в Испании, выложив в сеть фотографию возлюбленной Павла.

32-летний российский полузащитник сыграл девять матчей за «Ростов» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.