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10 Марта 2021, 21:58,
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Алана Мамаева объявила о разводе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
«Разводимся мирно и без скандалов! Не претендую на раздел имущества, не прошу алименты», - написала Алана у себя в «Инстаграме».
Ранее Алана раскрыла измену мужа на сборах в Испании, выложив в сеть фотографию возлюбленной Павла.
32-летний российский полузащитник сыграл девять матчей за «Ростов» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Павел Мамаев, Алана Мамаева
ай.. оченно ынтересно.. завтра бабкам на завалинке расскажу.. может семками угостят.. так шо держите нас в курсе дальнейших событий.. )))