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Вилков: «То, что при мне «Зенит» чаще выигрывает, чем проигрывает - стечение обстоятельств»

10 Марта 2021, 10:45,

Известный российский рефери Михаил Вилков рассказал, как реагирует на то, что его часто называют «зенитовским» арбитром.

«Спокойно отношусь. Каждому устанешь объяснять, что это не так. То, что при мне «Зенит» чаще выигрывает, чем проигрывает - обычное стечение обстоятельств», - поведал судья в интервью изданию Sport24.

Напомним, что осенью минувшего года Вилков был исключен из списка арбитров, обслуживающих поединки элитного дивизиона чемпионата России. Причиной стала его неудачная работа на матче между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1).

После 21-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым ЦСКА на два балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Михаил Вилков
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Комментарии (3)
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0
Diman777
10 Марта 2021, 12:11

то что вся страна знает, что ты к...л продажный - это тоже совпадение)

2
Манчестерский Иппатий
10 Марта 2021, 11:17

То, что зимой идет снег и не цветут яблони - это просто стечение обстоятельств...

2
sanay
10 Марта 2021, 11:17

М...к, при тебе он только выигрывает, а твое судейство Спартака с бомжами это вообще за гранью разумного..)))))))

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