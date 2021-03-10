Вилков: «То, что при мне «Зенит» чаще выигрывает, чем проигрывает - стечение обстоятельств»

Известный российский рефери Михаил Вилков рассказал, как реагирует на то, что его часто называют «зенитовским» арбитром.

«Спокойно отношусь. Каждому устанешь объяснять, что это не так. То, что при мне «Зенит» чаще выигрывает, чем проигрывает - обычное стечение обстоятельств», - поведал судья в интервью изданию Sport24.

Напомним, что осенью минувшего года Вилков был исключен из списка арбитров, обслуживающих поединки элитного дивизиона чемпионата России. Причиной стала его неудачная работа на матче между «Краснодаром» и «Рубином» (3:1).

После 21-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым ЦСКА на два балла.